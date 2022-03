Marcela termina casamento de 18 anos com Michel Temer, diz colunista

O casamento do ex-presidente Michel Temer com Marcela Temer chegou ao fim, segundo informações do colunista Vicente Nunes, do Correio Braziliense. Temer negou a informação e disse que os dois seguem casados.

Segundo a coluna, Marcela teria saído da casa em que vivia com Temer, em São Paulo, levando o filho dos dois, Michelzinho, e deixando uma carta explicando porque tomou a decisão.

Marcela, de 38 anos, casou com Michel Temer, de 81 anos, em 2003. O único filho dos dois, Michelzinho, tem atualmente 12 anos.