Marcelinho e Jordy Caicedo desfalcam o Vitória contra Cruzeiro

O Vitória não terá o meia Marcelinho e o atacante Jordy Caicedo no próximo compromisso pela Série B, contra o Cruzeiro. Os dois foram punidos com cartões no jogo deste sábado (5), no triunfo por 4x2 sobre o Cuiabá, e são desfalques do Leão.

Marcelinho recebeu o cartão vermelho direto aos 37 minutos do segundo tempo, após cometer falta dura em Hayner, lateral do adversário, quando o rubro-negro já vencia por 3x2. Já Jordy cometeu falta no também lateral Romário e recebeu o amarelo, aos 44 da etapa final. Foi o terceiro dele, que cumpre suspensão na próxima partida.

O Vitória entrará em campo contra o Cruzeiro na próxima sexta-feira (11), às 21h30, no Mineirão, pela nona rodada da Série B. O Leão tem 13 pontos, enquanto a Raposa - que ainda joga pela oitava rodada nesta segunda (7), às 20h, contra o CRB - possui 4.