Marcella Brandalize e Fabio Maalouli se casam durante elegante cerimônia em Salvador

Casados no civil desde o ano passado, quando celebraram a união em um evento apenas para familiares em São Paulo, a advogada Marcella Brandalize e o empresário Fabio Issa Maalouli compartilharam sua felicidade com cerca de 400 convidados que assistiram a seu casamento no religioso, realizado no início da noite de domingo (14), na Catedral Basílica de Salvador, no Pelourinho. Amigos e familiares de todo o país prestigiaram o enlace.

A igreja, assim como o local da recepção – a Casa Pia de São Joaquim, na Avenida Jequitaia, recém-reformada - foram ornamentados por Luis Fronterotta, um dos principais decoradores de eventos do país atualmente, que assinou, entre outros, o icônico casamento de Alok e Romana Novais no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O buffet ficou a cargo de Flávia Sampaio e a estrutura, com uma grande tenda climatizada, foi assinada pela TD Produções.

O Alô Alô esteve no casamento e compartilha a seguir uma galeria de fotos com os principais momentos da elegante noite, que contou com assessoria de Mandy Lopes, produção de Fernanda Brinço, drinques da Concept Bar, doces de Priscilla Diniz e Clementines e super show de Pipo e Rafa Marques.

Larissa Bicalho

Huguette Maalouli

Jayme Vieira Lima e Michelle Prado

Luiz Fernando Almeida e Florença Rezende Abreu.

Flávia Alessandra

Cristina Calumby e Eliane Carvalho

ACM Neto

Luis Fronterotta

Olhar para o novo

O Almoço de Negócios que Alô Alô Bahia está preparando para o dia 22 de novembro reforça, mais uma vez, sua principal característica: o olhar para o novo. Voltado para jovens empreendedores, CEOs e grandes executivos, o encontro terá em sua programação duas palestras com nomes que representam a revolução no pensamento empresarial. Além do publicitário baiano Nizan Guanaes, que vai fomentar um debate sobre o futuro e tratar sobre pautas atuais dentro dos universos do marketing digital e educação empresarial, o evento, que será realizado no Porto Salvador, contará com a perspicácia do consultor de estratégia e palestrante gaúcho Cassio Grinberg, autor do livro “Desaprenda” (Editora Belas Letras, 2019), articulista nos jornais Estadão e Zero Hora e sócio fundador da Grinberg Consulting. Em sua palestra, a convite do próprio Nizan Guanaes, Grinberg abordará "O conceito de desaprender". “Para aprender de novo precisamos, primeiro, desaprender. Desaprender é desapegar das ortodoxias de nosso cérebro. É esvaziar a caixa, abrir novos espaços e tirar o pó das prateleiras internas”, afirma.

Natal solidário

O Mulher Democratas Bahia acaba de lançar uma campanha de apoio a duas instituições baianas que se dedicam à assistência a crianças e jovens com deficiência. A campanha Natal Solidário visa a arrecadação de alimentos não perecíveis que serão doados ao Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral (NACPC), localizado em Salvador, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de Camaçari. Esta edição da campanha tem como madrinhas Rosário Magalhães e Mariana Magalhães, respectivamente mãe e esposa de ACM Neto, presidente nacional do Democratas.

Em conversa com o Alô Alô Bahia, a presidente do Mulher Democratas Bahia, Iris Azi, falou sobre a ação: "É uma honra ter na campanha duas madrinhas tão dedicadas a causas sociais e solidárias”. Os alimentos poderão ser entregues na sede do Democratas Bahia, localizada na Av. Anita Garibaldi, 1211, Edifício Central Pinheiro, sala 101, CEP 40170-130, em Salvador.