Marcelo Alves será julgado pelo STJD por expulsão contra o Vasco

O zagueiro Marcelo Alves, do Vitória, entrou na pauta do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e será julgado pela 2ª Comissão Disciplinar no próximo dia 14 de setembro. O jogador foi denunciado pela expulsão no jogo contra o Vasco, realizado no dia 7 de agosto.

Aos 45 minutos do segundo tempo da partida, válida pela 16ª rodada da Série B, o defensor colocou a mão na bola ao ser driblado por Jabá. Era uma chance perigosa do cruz-maltino. O duelo, no Barradão, terminou com vitória carioca por 1x0.

Marcelo Alves foi denunciado com base no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita “impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras de disputa do jogo, uma oportunidade clara de gol, pontuação ou equivalente”, e pode pegar de uma a três partidas de suspensão.

O zagueiro, aliás, não entra em campo desde o confronto contra o Vasco. Dias depois, ele foi diagnosticado com lesão na coxa, e ainda se recupera do problema.