Marcelo Alves tem nome publicado no BID como jogador do Vitória

Mais um novo reforço do Vitória está liberado para estrear com a camisa rubro-negra: o zagueiro Marcelo Alves, que pertence ao Madureira, do Rio de Janeiro, e defendeu o Vasco na última Série A. Ele teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (11) e está disponível para o técnico Rodrigo Chagas.

Marcelo Alves teve o nome publicado no BID

(Foto: Reprodução)

Marcelo Alves, de 23 anos, disputou 16 jogos pelo Vasco na temporada 2020, sendo 14 pelo Campeonato Brasileiro e dois pela Copa Sul-Americana. Ele chegou na Colina junto com Ygor Catatau, que também estava emprestado pelo Madureira ao cruz-maltino no ano passado e foi apresentado como reforço do Vitória para 2021.

No Leão, Marcelo Alves terá a concorrência de Wallace e João Victor, dupla de zaga titular, além de Mateus Moraes.

Além do jogador, também foram regularizados nesta quinta-feira (11) o lateral-esquerdo Roberto, de 30 anos, e o atacante Wesley Pionteck, de 24 anos.