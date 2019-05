Marcelo Sant'Ana e a saída de Nilton do Bahia

O grupo de sócios Mais Bahia entrou com uma representação no Conselho Deliberativo pedindo a investigação pela comissão de ética das atividades profissionais do ex-presidente Marcelo Sant’Ana, hoje conselheiro do clube. Mandatário entre 2015 e 2017, Sant’Ana fundou em 2019 a Footway Group, empresa que agencia atletas. Ele participou da negociação que levou o volante Nilton do Bahia para o CSA – o que foi confirmado pela própria empresa em suas redes sociais. O estatuto do Bahia diz que “não poderá fazer parte de quaisquer poderes do clube [...] o associado que mantenha com o Bahia qualquer tipo de relacionamento profissional na condição de agente ou procurador de atletas ou como sócio dos que exerçam tais atividades”.

Ex-presidente se defende

Ao site Bahia Notícias, Marcelo Sant’Ana alegou que “a nossa empresa não recebeu nada do Bahia. Fizemos porque fomos procurados pelo CSA”. O ex-mandatário disse estar licenciado do cargo de conselheiro desde janeiro, quando fundou a empresa, e que trata-se de retaliação do Mais Bahia, derrotado por ele em 2014. “Quando fui presidente existia conselheiro que era agente de atleta, ativo no clube, e jamais o Conselho fez questionamentos”, disse.

Mais Bahia contra-ataca

Por nota, o Mais Bahia respondeu a Sant’Ana negando perseguição política: “Sobre a afirmação de que conselheiros na gestão passada faziam negócios de agenciamento e intermediação de jogador com o clube, [...] acrescentaremos ao nosso requerimento que o Sr. Marcelo Sant’Ana também preste esclarecimentos sobre esse assunto, haja vista que tal prática afronta o estatuto. Ele, como presidente do clube à época, deveria saber disso”.

120 anos com festas opostas

O Vitória terá nesta semana duas comemorações de seus 120 anos radicalmente opostas. Há 15 dias, um grupo de sócios vem organizando um jantar amanhã, às 20h, no Yacht Club, com ingressos a R$ 140. Nesta celebração será entregue a Comenda Artêmio Valente, homenagem máxima do clube, a dois rubro-negros históricos: Carlos Palma, in memoriam, presidente do clube por três vezes, e a Carlos Tertuliano de Góes, o Joca Gões, ex-diretor de futebol. A outra será hoje, a partir das 18h30, no Quiosque Pica-Pau, um bar no Imbuí, com transmissão de Guarani x Vitória. Quem estiver com camisa do clube vai receber desconto na cerveja. A organização é do grupo Frente Vitória Popular.

Caiu o movimento de sócios no Leão

Se o Vitória somou 3 mil sócios em dez dias na semana retrasada – chegando a 10 mil sócios no sábado, 4 –, ao longo da última semana o movimento caiu bastante. O Leão fechou o último sábado com 1,5 mil sócios a mais, metade do que havia conseguido ao longo do mesmo período anteriormente.

Salários em dia no Vitória

Problema desde o início do ano, ainda na gestão Ricardo David, os salários do Vitória estão em dia, segundo a nova diretoria, no cargo há 20 dias. Tudo foi quitado na última semana. David disse ter deixado tudo pago ao sair do clube, mas que o seu sucessor teria dificuldades de quitar a folha de abril.