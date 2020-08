Com um repertório eclético e repleto de clássicos, o ator Marcelo Serrado vai desembarcar na capital baiana com seu espetáculo musical "Marcelo Serrado canta de Frank a Wando".

A apresentação acontece no dia 16 de agosto, às 19h, no Big Drive In Salvador, localizado no Centro de Convenções. Os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla.

(Foto: Divulgação)