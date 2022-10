Marcha do Empoderamento Crespo realiza 6ª edição em Salvador

A sexta edição da Marcha do Empoderamento Crespo acontece em Salvador neste sábado (27), na praça do Campo Grande, a partir das 14h.O evento costuma acontecer em novembro, por conta da Dia da Consciência Negra, mas esse ano foi antecipado para a véspera do segundo turno eleitoral.

A ideia da mudança é promover um debate com a juventude de Salvador sobre os desafios políticos do país. “Arrastamos milhares de jovens negros em marcha e em formações políticas. Falamos de afeto, de sonhos e de esperança. Alertamos para a importância da política e do conhecimento. Os convencemos que não há saída individual, somente estratégica e coletiva. Neste momento, é hora de convocar para um debate largo e bonito, do jeito que a Marcha tem tradição de fazer”, diz a co-fundadora e presidenta da Marcha, a antropóloga Naira Gomes.

O evento trará várias atividades, como leitura de poesia, rima, dança e música. A expectativa é de que compareçam 5 mil pessoas. “Haverá espaço para os corpos serem livre e inteiros, para os cabelos serem altos e coloridos, para as diversas e infinitas formas de chegar ao sagrado e para afiar nossas estratégias de trazer justiça e direitos às realidades de cada pessoa deste país”, acrescenta a antropóloga.

O tema da marcha esse ano é “O Sagrado é Plural e a Justiça Social é para Todos’, por conta da polarização política no Brasil. “Estamos em um momento difícil, de oposições e disputas e queremos construir diálogos e pontes. As disputas de uma dita forma única e correta vai contra a própria essência da generosidade de todo e qualquer sagrado, seja Deus, Buda, Orixá e outros, que nos aceitam de forma inclusiva e não seletiva Precisamos de justiça social e de um Brasil que seja para todos e não para o privilégio de alguns”, diz Naira.

SERVIÇO

O que: VI Marcha do Empoderamento Crespo – O Sagrado e os direitos são para Todos

Data: Sábado, 29 de outubro

Horário: Concentração a partir das 14h

Local: Praça Campo Grande