Márcia Short homenageia as mulheres em show com a Didá no Pelourinho

Mais que um show, uma homenagem. É esse o norte do 'Flores de Maio', que a cantora Márcia Short faz no Pelourinho nesta quinta (26) e conta com participação especial da Banda Didá e da violonista e cantora Marília Sodré. Márcia tem uma relação de longa data com a Didá, com quem sempre divide seu palco.

O evento levará ao palco artistas femininas com representatividade na luta pelos direitos das mulheres, ecoará motes que combatem o feminicídio, o racismo e a sua estrutura que ainda estão presentes na sociedade.



As artistas farão uma homenagem especial às mulheres empoderadas, que conquistaram o protagonismos dos seus próprios destinos ao ocuparem postos de trabalho de destaque na sociedade que historicamente eram ocupados por pessoas do sexo masculino e quebrarem tabus.



O show mistura vários ritmos musicais, com a versatilidade e os sucessos da cantora. No repertório, canções que permearam seus últimos discos e projetos além de versões atuais de artistas como Djavan, Dorival Caymmi e Elis Regina.

O show começa às 20h30 no Largo Quincas Berro D´Água e é gratuito, mediante comprovação de ciclo vacinal completo.