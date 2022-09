Marcinho avalia próprio desempenho após sequência no Bahia: 'Estou evoluindo'

Contratado para resolver o problema na lateral direita do Bahia, Marcinho não demorou muito para assumir a titularidade no tricolor. Apesar do tempo de inatividade - ele não atuava desde fevereiro quando foi contratado em agosto -, o jogador ganhou a confiança do técnico Enderson Moreira e barrou o garoto André, então titular.

Entrevistado no CT Evaristo de Macedo, na tarde desta terça-feira (2), Marcinho avaliou o próprio desempenho e afirmou que ainda não atingiu o ideal, mas que está evoluindo. Até aqui, o lateral soma cinco partidas pelo tricolor, quatro como titular. Ele ainda não marcou gols nem deu assistências.

"Não digo que estou longe, mas ainda falta bastante coisa para eu me sentir à vontade em campo, isso fisicamente, em rodagem de jogo. É complicado, foi muito tempo parado, mas acredito que eu estou evoluindo. Raça e vontade não vão faltar e com a sequência, se tudo correr bem, daqui a pouco eu chego na ponta dos cascos", afirmou.

Marcinho foi questionado sobre o desempenho do Esquadrão fora de casa. O time ainda não venceu na condição de visitante no segundo turno da Série B. A situação contrasta com o desempenho dentro de casa, onde a equipe está 100% no returno.

“Isso [não vencer fora] naturalmente causa frustração para a gente, não estamos satisfeitos com esses resultados, queremos buscar triunfos fora de casa. Estamos incomodados, mas temos buscado, isso tem sido uma pauta nossa. Creio que estamos crescendo na competição e vamos melhorar nesse quesito", disse.

"[Contra a Ponte Preta] ficamos frustrados. A gente vem de grandes jogos em casa, nossos jogos contra Ituano e Vasco foram importantes, mostraram a nossa qualidade. É uma frustração não conseguir colocar isso em prática nos jogos fora de casa", completou.

Neste sábado (3), o Bahia entrará em campo pela Série B. Na Fonte Nova, o Esquadrão enfrenta o Tombense, pela 28ª rodada. A bola rola a partir das 19h.