Marcinho recebe terceiro amarelo e não joga mais pelo Bahia 

De olho na última rodada da Série B, o técnico Eduardo Barroca sabe que o time do Bahia terá pelo menos uma mudança na partida contra o CRB, no próximo domingo (6), às 18h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O lateral direito Marcinho recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 1x1 com o Guarani e está fora do duelo.

Com a suspensão, Marcinho não atuará mais pelo Bahia em 2022. O duelo contra o Guarani pode ter sido o último do jogador pelo Esquadrão. O contrato dele com o clube se encerra ao final da temporada.

Desde que chegou ao Bahia - sob protestos da torcida por responder criminalmente pelo atropelamento de um casal no Rio de Janeiro -, o lateral disputou 14 partidas. Ele não marcou gols nem deu assistências.

Por outro lado, o Bahia terá um reforço importante diante do CRB. O meia Daniel, desfalque na última rodada, está à disposição após cumprir suspensão.

O Esquadrão volta aos treinos nesta segunda-feira (31), quando iniciará a preparação para o confronto. Com 59 pontos, o time está na terceira colocação da Série B.