Marcinho se coloca à disposição do técnico para fazer estreia contra o Vasco

Novo reforço do Vitória, o atacante Marcinho deu sua primeira entrevista de contrato assinado com o rubro-negro nesta sexta (6), véspera do confronto contra o Vasco pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogador de 26 anos afirmou estar em condições físicas de estrear e se colocou à disposição de Ricardo Amadeu, que substitui interinamente o demitido Ramon Menezes.

Auxiliar permanente do clube, Ricardo Amadeu -ou Ricardinho, como o clube se refere- foi o responsável por comandar a preparação da equipe para o jogo com um treino tático seguido de um trabalho voltado para bolas paradas. Foi ele quem relacionou os 24 jogadores selecionados para enfrentar o time carioca e estará na área técnica durante a partida.

"Eu vinha treinando normalmente no Botafogo então estou bem, em condições de jogo e o Esporte Clube Vitória fez de tudo para que pudesse ter condições, estou feliz por isso e já devo concentrar hoje para poder fazer o jogo contra o Vasco", disse Marcinho.

Marcinho chegou ao Vitória após um período sem sucesso no Botafogo, clube que cedeu o jogador por empréstimo. O atacante estava sem espaço na Estrela Solitária: neste ano, fez 16 jogos pelo clube carioca e não marcou gols.

Ele credita ao momento de instabilidade do Botafogo o baixo rendimento em campo. Segundo Marcinho, a insistência do Vitória em trazê-lo para Salvador foi determinante para fechar o acordo.

"Foi um clube que realmente fez as coisas acontecerem. Quando tem um clube que realmetne quer que você vá, isso pesa muito, então essa foi a minha escolha, estar aqui por saber da tradição do clube, da estrutura, dos jogadores e tudo que a gente tem aqui", afirmou.

Formado na base do Corinthians, ele tem passagens por Remo, São Bernardo, São Paulo, Athletico-PR, Goiás, Sport e Cuiabá, onde conseguiu o acesso á Série A no ano passado.