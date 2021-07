Márcio Victor é vacinado contra covid e brinca: 'vai ter carnaval, meu deus'

O líder da banda Psirico, Márcio Victor, se vacinou contra covid-19 nesta sexta-feira (9), na Arena Fonte Nova, em Salvador.



O cantor e multi instrumentista baiano chegou ao local de vacinação agradecendo ao SUS. "Obrigado, SUS. Aí, meu deu, será que vai doer? Tem que olhar, moça?" perguntou à profissional da saúde.



Após receber o imunizante e as recomendações para o pós vacina, Márcio agradeceu e brincou sobre a esperança para o carnaval de 2022: "Obrigado. Vai ter carnaval, meu Deus! Obrigado, meu Deus!", celebrou.O cantor compartilhou o momento nas redes sociais e escreveu sobre a emoção de receber a vacina. Ele ainda destacou a importância do imunizante para salvar vidas."Meu coração é pura gratidão e esperança! Estamos passando momentos difíceis, mas temos uma luz no fim do túnel, o nome é Vacina. Temos compromisso com a vida! Vacina importa, vacina é essencial! VACINA SALVA VIDAS! #VacinaSim #VacinaJá #vivatodososprofissionaisdasaúde #DeusAbençoeEProtejaTodos #VivaOSUS", escreveu.