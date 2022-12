Marcos Caruso se casa com técnico de enfermagem aos 70 anos

O ator Marcos Caruso, de 70 anos, surpreendeu os seguidores ao revelar que se casou com o técnico de enfermagem Marcos Paiva. Os dois estão viajando pela Europa e, em Portugal, trocaram as alianças.

O artista compartilhou nas redes sociais nesta segunda-feira (19) que estava casado, sendo elogiado por vários famosos pela coragem de expor a relação.

Segundo informações do site Notícias da TV, o casal está junto desde 2018 e oficializou a união no dia 18 de dezembro. Caruso mostrou a foto da mão com a aliança e ao lado do amado, exibindo o semblante feliz de estar casado sem se esconder.

Marcos já foi casado outras quatro vezes. Durante 20 anos, ele ficou casado com Jussara Freire, de quem se separou em 1994 e teve dois filhos, Caetano e Mari.