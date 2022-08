Marcos Mion mostra bastidores da Globo durante Criança Esperança

Marcos Mion nunca escondeu a alegria de ter sido contratado pela Globo. Realizando o sonho de fazer parte do Criança Esperança, o apresentador não conseguiu evitar os segredos dos bastidores e compartilhou nos stories do Instagram cada detalhe do show do projeto.

A edição de 2022 contou com a participação do jornalista, ao lado do Tadeu Schmidt, Paulo Vieira e Taís Araújo, além de Maria Beltrão. "É muita bênção, cara. Acredito muito em Deus, em Nossa Senhora. Olha como as coisas estavam guardadas para acontecerem da melhor forma que eu poderia imaginar. Hoje é um dia de emoções misturadas", comentou Mion nos stories antes de aparecer no palco do programa.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O apresentador mostrou a confecção do tênis que foi confeccionado especialmente para a noite, com o tema do boneco do Criança Esperança. Em outro momento, ele exibiu a cantora Gloria Groove sentada em uma lua antes de aparecer para cantar.

Ao lado de Regina Casé, Mion também aproveitou para tietar a atriz, brincando que estava muito nervoso. "A rainha fazendo selfie comigo. As pernas estavam tremendo", escreveu.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)