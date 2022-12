Marcos Victor revela estilo ofensivo após migrar do ataque para a zaga

Primeiro investimento feito pelo Bahia na 'Era City', o zagueiro Marcos Victor foi oficialmente apresentado pelo tricolor nesta terça-feira (20). Aos 20 anos, ele foi comprado por R$ 3,9 milhões junto ao Ceará.

Considerado uma promessa, o zagueiro vinha sendo observado pelo Grupo City e espera, no Bahia, corresponder a confiança que foi depositada no seu futebol.

" O grupo me recebeu muito bem. Estou treinando bastante para ser titular. Estou fazendo a minha parte, me dedicando muito. A expectativa é ser campeão baiano, da Copa do Nordeste e ficar em uma boa posição na tabela do Campeonato Brasileiro”, disse.

Em sua primeira entrevista na vida, Marcos Victor teve que lidar com a timidez. De poucas palavras, ele falou um pouco sobre as próprias características e revelou que gosta de aparecer como surpresa no ataque. O motivo do perfil ofensivo está na forma como foi lapidado nas categorias de base. O agora zagueiro no ataque.

"Eu fui descendo nas posições. Comecei de atacante, meia volante e me encontrei na zaga. Essa característica é muito importante para mim”, iniciou. Ao ser questionado sobre atuar em uma linha de três zagueiros, o jovem afirmou que gostaria de participar da construção.

“Ele [o técnico Renato Paiva] ainda não usou aqui os três zagueiros, mas se usar eu quero ser aquele zagueiro de condução, achar passes e ter o entendimento do jogo”, completou.

Protagonismo

Apesar da pouca idade - ele completa 21 anos no próximo dia 26 -, Marcos Victor deve ganhar papel de protagonista no Esquadrão em 2023. Atualmente o clube conta apenas com ele e o Gabriel Xavier entre as opções para a zaga. O Esquadrão tem acordos encaminhados com Kanu, do Botafogo, e David Duarte, do Fluminense.

Diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro explicou que o Grupo City já estava monitorando o jogador e aproveitou a oportunidade.

“Marcos Victor foi um jogador que começou no Floresta, passou para o Ceará, onde jogou os primeiros minutos como profissional. A gente o enxerga como um atleta com grande potencial, com muito para desenvolver, características de acordo com o que a gente pretende jogar nessa temporada e nas próximas”, explicou.

O zagueiro, aliás, contou que o peso do Grupo City foi um diferencial na hora de aceitar a proposta oferecida pelo Bahia. Ele que se tiver um bom rendimento pelo clube baiano, pode realizar o sonho de jogar no futebol europeu.

“O Grupo City está mexendo com vários atletas jovens e vários querem jogar na Europa. O Grupo City é o primeiro passo. O Bahia é um clube nordestino muito grande, primeiro campeão brasileiro. Isso conta muito. O que me fez aceitar a proposta foi o desafio de poder chegar à Europa”, finalizou