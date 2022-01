Maré baixa atrasa saída de lanchas no terminal de Mar Grande

Com o início do período de maré baixa, neste domingo (2), a Travessia Salvador-Mar Grande, que vinha operando normalmente desde as 5h, suspendeu as operações às 7h30. Segundo a Astramab, o sistema será retomado às 10h, com 10 embarcações à disposição do tráfego e cumprindo horários de saída de meia em meia hora, ou a cada 15 minutos, se a demanda de passageiros exigir.

Ainda de acordo com a operadora, os usuários devem ficar atentos porque hoje a maré baixa também vai prejudicar os horários noturnos da travessia. De Mar Grande, o último horário do dia será feito normalmente às 18h. Mas em Salvador, o sistema só vai operar até as 18h30. Estão cancelados os horários das 19h e 19h30, que seriam os dois últimos.

A partir das 10h, quando retomar as operações normais, a expectativa é de que seja intenso o movimento de embarque no Terminal de Vera Cruz devido ao retorno daqueles que foram passar o Réveillon em localidades da Ilha de Itaparica.

A travessia registrou intenso movimento de embarque, saindo de Salvador, na sexta-feira (31) e no sábado.

Morro de São Paulo

Na travessia Salvador-Morro de São Paulo, o movimento saindo do Terminal Náutico era moderado no início da manhã deste domingo, mas será intenso para quem vem do Morro para a capital, já que muitos turistas se deslocaram para a Ilha de Tinharé, no município de Cairu, para passar a Virada do Ano. Todos os horários dos catamarãs têm lotação completa.

As saídas do Terminal de Morro de São Paulo ocorrem às 9h, 11h30, 13h, 14h30 e 15h. Já em Salvador, os usuários encontram vagas hoje nos horários das 9h, 10h30, 13h e 14h30 – o primeiro catamarã zarpou do Terminal Náutico às 8h30. A passagem custa R$ 113.

Com grande procura pelos baianos e turistas, as escunas de turismo estão saindo desde às 8h, do Terminal Náutico, com lotação completa, para o tradicional Passeio às Ilhas. As escunas fazem, no roteiro, paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, retornando a Salvador às 17h30. A tarifa é R$ 80.