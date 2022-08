Maré baixa suspende por 2 horas a travessia Salvador/Mar Grande

A maré baixa prolongada desta semana já interfere nesta quarta-feira (10) nas operações da Travessia Salvador-Mar Grande. Em Salvador, onde a primeira saída ocorre às 6h30, o sistema será suspenso às 7h e retomado às 9h. Após a retomada, funcionará normalmente até às 19h30, sempre com saídas de meia em meia hora.

Em Mar Grande, a primeira saída ocorreu às 5h e a parada vai acontecer das 7h30 às 9h30. Depois, o serviço atenderá normalmente até às 18h, que é o último horário de saída programado para o Terminal de Vera Cruz. Com maré baixa, as embarcações não podem atracar em Mar Grande devido à pouca profundidade do canal de navegação

Já os catamarãs da Travessia Salvador-Morro de São Paulo vão operar normalmente nesta quarta-feira, o mesmo acontecendo com as escunas de turismo. Saindo do Terminal Náutico, na capital, os catamarãs cumprem os seguintes horários: 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já do Terminal de Morro de São Paulo para Salvador, as saídas estão programadas para as 9, 11h30, 14h e 15h.

A passagem custa R$ 138,70 de Salvador para o Morro e R$ 127,80, no sentido inverso. O pagamento poder ser feita com cartão de débito ou crédito. A viagem direta de catamarã dura 2h e 20m, em média. Já as escunas de turismo saem a partir das 8h do Terminal Náutico. No roteiro do tour, ocorrem paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. O retorno a Salvador acontece às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 100.