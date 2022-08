Margareth Menezes apresenta show Eletroacústico com ingresso a R$ 1

O show é de milhões, mas custa só R$1: é assim que Margareth Menezes chega ao projeto Domingo no TCA para apresentar o show Eletroacústico e fazer mais uma celebração às suas três décadas de carreira. O repertório de canções que marcam sua trajetória e que compõem o seu universo musical, também incluindo faixas do álbum Autêntica, seu trabalho mais recente, indicado ao Grammy Latino 2020.

O show acontece no domingo (21), às 11h, com ingresso a R$1 inteira e R$0,50 a meia. No palco, além da voz de Margareth, a banda vai levar estão violão, teclado, guitarra, baixo e 'percuteria', uma mistura de bateria e percussão: um formato mais compacto de apresentação.

“A arte, a cultura e a música foram fundamentais nesse processo de distanciamento social que passamos e poder estar mais próxima do público está sendo muito importante para mim. Os projetos mais compactos, intimistas e de voz e violão sempre fizeram parte da minha performance artística, por isso estava muito saudosa de fazer um projeto assim”, diz Margareth.

Em mais de três décadas de trabalho, já são 17 obras lançadas, entre LPs, CDs e DVDs, e 23 turnês internacionais por todos os continentes do mundo. Margareth reverbera em seu trabalho a ancestralidade afro ao mesmo tempo em que se conecta a um vasto universo rítmico.

Seu último lançamento, o single Terra Afefé, uma parceria com Carlinhos Brown, chegou às plataformas digitais no início deste ano. A música é uma ode à feminilidade ancestral, uma exaltação ao lugar da mulher na formação da humanidade e um chamado a Iansã, orixá dos ventos e tempestades.

A venda de ingressos acontece somente no dia da apresentação, a partir das 9h, com pagamento em dinheiro e acesso imediato à sala.