Margareth Menezes comandará bloco Os Mascarados com fantasia de Deusa do Egito

(Reprodução)

Fantasia de Margareth Menezes foi criada pelo Atelier Fabulous



Margareth Menezes vai subir no trio do bloco Os Mascarados, na próxima quinta-feira (20), no Circuito Barra-Ondina, com um figurino inspirado em Nefertiti, a rainha do Antigo Egito, que é considerada deusa do amor e da prosperidade. A fantasia é um macacão todo bordado de dourado, criado pela dupla de estilistas Mário Bentes e Robert Menezes, do Atelier Fabulous, que também assina o figurino da sexta-feira, quando a cantora puxará o trio Afropop Brasileiro, que este ano homenageia os 40 anos do Olodum.





Móveis planejados

A 22ª edição do Camarote Expresso 2222 vai ganhar mobiliário exclusivo assinado pela filial baiana da marca Casa Brasileira, comandada por José Rabelo Neto e Vivianne Peixoto. A grife de móveis, que integra o Grupo Unicasa, vai ambientar 14 ambientes do camarote que este ano homenageia os 22 anos do Cortejo Afro.

(Divulgação)

José Rabelo e Vivianne Peixoto vão levar Casa Brasileira para 2222

Samba, suor e cerveja

Se existe um segmento que não quer ficar de fora do Carnaval é o de cerveja. Como vem acontecendo nos últimos anos, uma marca sempre fica com a cota máster de patrocínio da festa, mas as demais não querem ficar de fora. O grupo Petrópolis, por exemplo, quer fazer presença forte em blocos e trios, além do Carnavalito, na Fonte Nova. Por lá, a aposta é nas marcas Itapaiva (que patrocina o estádio) e Petra Origem. Segundo Eliana Cassandre, gerente do Grupo, a cervejaria criou mais de um milhão de latas especiais para a festa e estará em eventos bacanas como o Camarote Salvador e a Casa Bem Bahia, de Licia Fabio, dentre outros.



Primeira mão

E por falar no Camarote Salvador, os executivos da Premium Entretenimento, empresa que realiza o evento que este ano festeja 20 anos, vai reunir um grupo de jornalistas amanhã (19), às 18h, para apresentar em primeira mão as novidades desta edição comemorativa. Este ano, o camarote vem com o tema Transforme o Impossível.



Ajayô

O Fasano vai promover uma festa para convidados e hóspedes assistirem a passagem do bloco Filhos de Gandhy pela Praça Castro Alves, no domingo de Carnaval (23). O evento, batizado de Feijoada Ajayô, homenageará o afoxé e terá buffet assinado pelo chef Lomanto Oliveira.

(Foto:Tati Freitas)

Chef Lomanto Oliveira assina menu da festa no Fasano

Festa da moda

Paulo Borges, que aporta esta semana na cidade para curtir o Carnaval, anunciou as datas das próximas edições do São Paulo Fashion Week, que este ano celebra 25 anos: 24 a 28 de abril (edição N49) e 16 a 20 de outubro (a de numero 50).



Pós-folia

E depois do Carnaval quem aterrissa na cidade é o ator Gregório Duvivier que chega ao Teatro Castro nos dias 14 e 15 de março com o espetáculo Sísifo, inspirado no mito grego do homem que carrega diariamente sua pedra morro acima para vê-la rolar ladeira abaixo e começar tudo de novo. Duvivier divide as 60 cenas da peça com o colega Vinícius Calderoni. O espetáculo integra a 21ª Edição do projeto Catálogo Brasileiro de Teatro, do produtor Fred Soares.

(Divulgação)

Gregório Duvivier volta ao TCA em março

Prêmio

O Programa Semear Internacional lançou o Prêmio Semear Internacional de Jornalismo, que vai escolher as melhores reportagens sobre boas práticas rurais desenvolvidas pelos projetos apoiados pelo Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) no Brasil, na região do semiárido. Mais informações sobre o concurso e inscrições no site da instituição (www.portalsemear.org.br). Ao todo serão R$ 70 mil reais em prêmios.



Vem aí

Marcada para o próximo dia 3, a inauguração do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, foi adiada para o dia 17 de março. De acordo com a direção da Aliansce Sonae Shopping Centers, a empresa atendeu a um pedido dos lojistas.