Margareth Menezes é cotada para assumir Ministério da Cultura

A cantora Margareth Menezes é cotada para assumir o Ministério da Cultura no governo Lula, segundo publicou nesta quinta-feira (8) a jornalista Andréia Sadi, em seu blog no g1.

De acordo com a publicação, Janja, esposa de Lula, é uma das principais defensoras para a condução da cantora baiana para a liderança da pasta. Além de Margareth, o ex-ministro Juca Ferreira, o ator Lázaro Ramos, a cantora Daniela Mercury e a atriz Marieta Severo foram alguns dos nomes cotados para o ministério.

No primeiro mandato de Lula, o cantor Gilberto Gil foi ministro da Cultura.

Margareth é uma das principais artistas do Brasil, acumula indicações ao Grammy e já fez mais de 20 turnês internacionais.

Ela fundou, em 2004, a Associação Fábrica Cultural, que utiliza a cultura para auxiliar no combate ao trabalho infantil, a exploração sexual e outras violações de direitos.

Margareth estará presente na posse de Lula, junto com Paulinho da Viola, Pabllo Vitar, Duda Beat, e outros.

Policial baiano na secretaria de Cultura

A menos de um mês para deixar o cargo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) nomeou um novo secretário especial da Cultura: trata-se do policial militar baiano André Porciuncula, que ocupará a função exercida anteriormente por Hélio Ferraz de Oliveira, o qual estava no cargo desde 31 de março. A nomeação foi publicada nesta quarta-feira (7) no Diário Oficial da União (DOU).

Conhecido por polêmicas envolvendo o uso de recursos públicos da cultura em propagandas armamentistas e críticas à Lei Paulo Gustavo, Porciuncula entrou no governo em setembro de 2020 como secretário de fomento e incentivo à Cultura, ocupando o cargo de número 2 da pasta do ex-secretário Mario Frias.