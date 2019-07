Margareth Menezes vai cantar na cerimônia de canonização de Irmã Dulce no Vaticano

(Divulgação)

Margareth Menezes é embaixadora de Irmâ Dulce

A cantora baiana Margareth Menezes e o acordeonista cearense Waldonys vão se apresentar na Praça São Pedro, no Vaticano, minutos antes da cerimônia de Canonização de Irmã Dulce, marcada para o dia 13 de outubro, às 10h (horário local). Para a solenidade, que será presidida pelo Papa Francisco, o cerimonial do Vaticano disponibilizou 150 convites para amigos e parentes da futura santa. A escolha da dupla de artistas, segundo Maria Rita Pontes, sobrinha da beata baiana, se deu em função dos dois serem embaixadores de Irmâ Dulce.



Missa na Fonte Nova

Mais dois eventos já estão agendados para acontecer depois da oficialização da canonização de Irmã Dulce, que se tornará a primeira Santa nascida no Brasil e passará a ser chamar Santa Dulce dos Pobres. A primeira será uma missa em honra da Santa, no dia 14 de outubro, às 10h, na Igreja de Santo Antônio dos Portugueses, em Roma, na Itália. O outro será também uma missa, mas desta vez em solo brasileiro, mais precisamente em Salvador, no dia 20 de outubro, às 16h, na Arena Fonte Nova.

(Divulgação)

Baianos celebrarão a canonização de Irmã Dulce na Fonte Nova

Pelo mundo

Cinco escritores baianos participam da XVII edição do Parlamento Internacional de Escritores da Colômbia, que acontece entre os dias 21 e 24 de agosto, em Cartagena das Índias. São eles, Valdeck Almeida de Jesus, Cacau Novaes, Jovina Souza, Rita Pinheiro e Valdecy Almeida de Jesus, que vão falar sobre literatura brasileira, negra, com destaque para a produção das mulheres contemporâneas como Anajara Tavares, Djamila Ribeiro e Cidinha da Silva e sobre o papel da Guerreira Zeferina na Independência do Brasil.



Palavra de mulher

O projeto Mulher com a Palavra chega ao quarto ano debatendo temas inquietantes sobre os direitos das mulheres. A próxima edição acontece no dia 23 de julho, às 20h, no Teatro Castro Alves, reunindo a cantora Mariene de Castro e a escritora Ana Maria Gonçalves. Os ingressos custam R$10 (inteira) e R$5 (meia).

(Divulgação)

A escritora mineira Ana Maria Gonçalves é autora da obra Um defeito de cor

Branquinha

A cachaça, a mais brasileira das bebidas, é o tema da próxima edição do Guest Bartender no bar do Fasano. Desta vez, o premiado mixologista Kennedy Nascimento volta a assumir por uma noite o bar do hotel, no próximo dia 12, a partir das 20h30 para apresentar aos clientes uma carta especial de alta coquetelaria com a cachaça Premium Ypióca 5 Chaves. No menu, Espresso Martini, Old Fashioned, New York Sour, 5 chaves & Tônica, Dutch Mule e o famoso Rabo de Galo.

(Divulgação)

Kennedy Nascimento é o bartender mais premiado do Brasil

3 X 4 GENTE BOA

(Foto:Leonardo Freire/Divulgação)

Andrea Nascimento é chef autodidata

Foi nos idos de 1990 que Andrea Nascimento começou a se aventurar na cozinha. Desde pequena gostava de ver a relação que sua família tinha com a comida, produzida com ingredientes que vinham direto da fonte, no interior. Um experimento aqui outra acolá, lá foi ela abrir seu primeiro negócio, o bistrô Touché, que durante sete anos agitou o Jardim Brasil, na Barra, com crepes e outras criações gastronômicas. Daí em diante não parou mais de pesquisar, de inventar pratos e de investir em novos negócios ligados à comida. Comandou o Crepe Salvador, no Rio Vermelho, até abrir um espaço no Museu de Arte Moderna que comandou até o Solar do Unhão entrar em reforma. Atualmente, duas casas, batizadas de Solar Gastronomia, estão sob o seu comando: no Rio Vermelho e na Graça (Palacete das Artes). Em ambos, assim como em todos os outros que pilotou, a música, a literatura e a cultura em geral, estiveram sempre lado a lado. Seja nos setlists criados pela própria seja na programação artística que mantém nos dois endereços. Autodiadata, Andrea define sua cozinha como afetiva. “Minhas criações são resultado de muita pesquisa e das minhas memórias afetivas. Digamos que seja uma comida contemporânea carregada de referências pessoais”, diz. Com um novo projeto em andamento, prefere não adiantar nada. Por hora, a novidade é o novo cardápio executivo que está nos seus espaços.



Balada

Os DJs e produtores Lugui e Pedrão, por trás da dupla Cat Dealers, são as atrações principais da primeira edição da balada Concept Sessions na Bahia, no dia 19 de julho (sexta-feira), no Connect Club (antigo Albatroz), em Vilas do Atlântico. A festa terá oito horas de música e contará com um um line up que inclui ainda os Djs Rocksted, Attractive Noise, Muska, COSTÆD, Simple Act e Victor Alencar.

(Divulgação)

Segundo a Forbes, Lugui e Pedrão são dois dos jovens mais influentes do país

Mais +

O programa Neojibá, comandado pelo maestro Ricardo Castro, ganhou sede nova que será inaugurada hoje, às 9h30, na Liberdade. O prédio, que fica no Parque do Queimado, foi totalmente restaurado e vai funcionar com uma vasta programação educativa e musical ao longo do ano. Mais que merecido!

Menos –

Um dos espaços mais ativos da cena cultural local, a Caixa Cultural Salvador está sem programação há alguns meses. O problema é o atraso na divulgação do resultado do edital Programas Culturais Caixa, que deveria ter saído no final do ano passado e até agora, nada. Como a maioria das atividades são financiados pelo edital, a pauta está parada.