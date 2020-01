Maria Bethânia visita Igreja de Nossa Senhora da Graça, em Salvador

A cantora Maria Bethânia visitou na manhã desta segunda-feira (20) a Igreja de Nossa Senhora da Graça, a segunda mais antiga da Bahia.

Bethânia fez uma visita guiada pelo mosteiro, conhecendo mais sobre a história da índia tupinambá Catarina Paraguaçu, que mandou edificar a igreja. Ela já presenteou a igreja com a gravação de duas orações para Nossa Senhora da Graça - uma composta pelo monge beneditino Dom Gilvan e outra por sua irmã Mabel Veloso.

A artista é madrinha oficial do Centro de Cultura e Memória Catarina Paraguaçu, a ser instalado no local.

Maria Bethânia será atração do evento para convidados que vai marcar a inauguração do novo Centro de Convenções de Salvador, na orla da Boca do Rio, na quinta (23). Pouco mais de mil convidados vão participar. O evento é promovido pela G.L. Events, concessionária responsável pelo Centro de Convenções.

(Foto: João Gomes)