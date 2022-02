Maria é chamada ao confessionário e pode ser expulsa do BBB; câmera foi desligada

Maria pode ser expulsa do BBB a qualquer momento. A sister foi convocada ao confessionário na manhã desta terça-feira (15) e a câmera do quarto foi desligada, impossibilitando que o público acompanhe através do Globoplay.

Muitos internautas estão pedindo a expulsão de Maria após uma suposta agressão cometida contra Natália Deodato no Jogo da Discórdia desta segunda-feira, onde a atriz acertou um balde na cabeça da mineira.

Todas as câmeras da casa mais vigiada do Brasil estão focando nos quartos, inclusive a do confessionário, por onde um participante eliminado por descumprir regras deixa a casa.