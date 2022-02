Maria expulsa do BBB: paredão de hoje está mantido? Entenda

A cantora e atriz Maria foi expulsa do BBB22 nesta terça-feira (15), um dia depois de acertar a cabeça de Natália com um balde durante o Jogo da Discórdia no reality. A Globo informou em comunicado que ela descumpriu as regras. Maria não será substituída, informou a emissora.

Além disso, o paredão da noite de hoje, entre Bárbara, Arthur e Natália, está mantido, diz a Globo.

A cantora foi chamada ao confessionário nesta manhã e não retornou mais. Uma voz da produção anunciou aos participantes que as imagens foram analisadas e Maria foi desclassificada por descumprir as regras. "Acabou virando uma agressão. Por isso, a Maria infrigiu uma das regras do programa, foi desclassificada e acaba de deixar o BBB", anunciou a voz. "Peguem as coisas da Maria e coloquem na dispensa", pediu.

O VAR É IMPLACÁVEL, NÃO TEM JEITO!!!



MARIA EXPULSA DO BBB

pic.twitter.com/DsEOcXWdqz — LEGADÃO™️ (@legadaodamassa) February 15, 2022

Relembre: Relembre os participantes que foram expulsos do BBB

Agressão

Durante o jogo, o apresentador Tadeu Schdmit questionou Natália sobre como ela se sentiu após ser atingida pelo balde. "Tá tudo bem por você?", quis saber. "Tá tudo bem, senti agressividade, mas tá tudo ok", respondeu a sister.

No jogo, os participantes precisavam escolher placas com características para definir os outros. Maria escolheu "desagradável" para Natália. Aprovada pelos outros participantes, ela virou o balde em Natália e acabou acertando a cabeça dela.

Maria afirmou a Vyni, depois do programa, que o balde havia escorregado acidentalmente.