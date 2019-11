Maria Gadú diz que vai abandonar os palcos: 'Quero fazer outras coisas'

A cantora Maria Gadú disse que vai parar de fazer shows assim que terminar a turnê do álbum Pelle. A informação é do Uol, que cita uma entrevista de Gadú à emissora RTP, em Portugal. "É minha última turnê. Eu vou parar de fazer música", disse.

Ao ser perguntada por que decidiu pôr um ponto final na carreira, Gadú disse que quer experimentar outros formatos e desenvolver sua arte longe da mídia. "Eu quero fazer outras coisas, música de outros formatos. Voltar a fazer música com as pessoas, nas ruas, com os povos. Eu acho que esse formato do entretenimento, coloca a arte em um pedestal de alguma forma".

Gadú está em Portugal para uma série de shows na Europa. Ela já passou por Lisboa e Coimbra e, na segunda-feira (18), se apresenta na cidade do Porto. A cantora ainda fará shows na Espanha e na Itália.