Mariana Rios anuncia primeira gravidez: 'outro coração batendo dentro de mim'

A atriz e apresentadora Mariana Rios surpreendeu os fãs nas redes sociais nesta quarta-feira (1º) ao anunciar que está à espera de seu primeiro filho. Na publicação, ela compartilhou um clique de biquíni à beira da piscina exibindo a barriguinha de gestante.

Na legenda, Mariana aproveitou para comemorar as mudanças trazidas pelo mês em que celebra seu aniversário. No próximo sábado, dia 4, a atriz completa 35 anos.

(Foto: Reprodução/Instagram)

"Julho! O mês em que eu agradeço o privilégio de ter nascido e renascer a cada ano! Você sempre chega trazendo vida! Mas dessa vez você trouxe o presente mais lindo do mundo: Outro coração batendo dentro de mim!", escreveu.

O bebê é fruto do relacionamento com o noivo e empresário Lucas Kalil. Os dois haviam marcado o casamento em Minas Gerais para março, mas precisaram adiar a cerimônia religiosa por causa do coronavírus. A festa, que seria realizada neste mês, na Suíça, também precisou ser desmarcada.