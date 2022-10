Marido de Raquel Lyra, candidata ao governo de Pernambuco, morre aos 44 anos

O empresário Fernando Lucena, marido da candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), faleceu na manhã deste domingo (2), vítima de um infarto fulminante.

A informação foi confirmada pela a equipe de campanha de Raquel Lyra, que deve publicar uma nota oficial em breve.

De acordo com informações preliminares, Fernando Lucena, que tinha apenas 44 anos, teria passado mal nas primeiras horas do dia, chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas acabou não resistindo.

A reportagem da TV Jornal está na frente do prédio onde reside Raquel Lyra, em Caruaru, e a movimentação é intensa. Chegaram ao local para prestar conforto e ajuda a candidata ao governo, a sua candidata a vice-governadora Priscila Krause e o candidato a deputado federal Daniel Coelho.

Em sua conta pessoal no Twitter, Daniel Coelho lamentou a morte de Fernando Lucena. "Fernando meu irmão, é por você. Deus está te recebendo de braços abertos! O melhor pai, o marido de todas as horas, o amigo do coração. Como queria mais um abraço seu! Força Raquel", escreveu.

Fernando meu irmão, é por você. Deus está te recebendo de braços abertos! O melhor pai, o marido de todas as horas, o amigo do coração. Como queria mais um abraço seu! Força Raquel. pic.twitter.com/s5rPPE5RHB — Daniel Coelho (@DanielCoelho23) October 2, 2022

Candidato Danilo Cabral

Através de nota enviada a imprensa, o candidato ao governo de Pernambuco, Danilo Cabral (PSB) prestou solidariedade à Raquel Lyra. "Quero expressar meu sentimento de profundo pesar a Raquel e família, que enfrentam a dor da perda do seu marido, Fernando Lucena. Em nome da minha família, desejo força para atravessar este momento de profunda tristeza. Nada é superior ao conforto da fé. Desejo que Deus os ilumine", escreveu Danilo Cabral.