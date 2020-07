Marília Mendonça termina com Murilo Huff, mas nega traição

Chegou ao fim depois de três anos o namoro de Marília Mendonça e Murilo Huff. O rompimento teria sido motivado por um flagra de mensagens no celular do cantor, mas Marília negou que tenha havido traição. Os dois são pais de Léo, hoje com sete meses, mas nunca se casaram.

A decisão de se separar foi de Marília, que não teria gostado de uma conversa de Murilo com outra mulher, segundo o jornal Extra. "Apesar de não serem casados, ela marcava em cima mesmo. No meio, todo mundo já sabia que as coisas não iam bem. E Marília sempre foi apaixonada pelo Murilo", contou uma amiga do cantor. "Ela pegou o celular dele e achou que ele estava se engraçando com alguém", diz.

Pelo Instagram, Marília afirmou que não foi traída. "Acho que notícia triste não tem que anunciar, não tem por que eu vir aqui falar alguma coisa no meu relacionamento que não é feliz", disse a cantora. Ela negou ter visto uma conversa comprometedora. "Nunca tivemos a prática de mexer no celular um do outro, a gente sempre se respeitou pra caramba. Ele é um cara muito do bem, tenho muito orgulho de ter um filho com ele", continuou. "Não é minha obrigação de vir falar aqui falar, mas eu vim em nome da dignidade de duas pessoas que estão machucadas porque terminaram um relacionamento", completou.

Fãs já especulavam que o namoro tinha acabado porque Marília parou de seguir o perfil do sertanejo no Instagram. Na sexta, Murilo lançou uma música nova e a namorada não fez qualquer comentário. Hoje, ela explicou o unfollow. "Dói ficar vendo a pessoa toda hora, existe sentimento", diz.