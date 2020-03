Marinha abre novo concurso com remuneração de até R$ 9.070,60

A Marinha do Brasil abriu ontem as inscrições para mais um concurso público. Deste vez, são 25 vagas para o Corpo de Engenheiros. As oportunidades são destinadas a candidatos de ambos os sexos, que tenham menos de 36 anos, referidos ao dia 1º/1/2021, e que já tenham concluído o curso ou estejam em fase de conclusão. A seleção prevê prova escrita objetiva e discursiva, redação, tradução de textos, inspeção de saúde e teste de aptidão física. Os aprovados farão o Curso de Formação de Oficiais (CFO) no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio. Como Guarda-Marinha, durante o curso os vencimentos serão de R$ 9.070,60.

Inscrições vão até o dia 23

A inscrição para o concurso pode ser feita até o dia 23 no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. As vagas são para Arquitetura e Urbanismo (1), Engenharia Cartográfica (1), Engenharia Civil(2), Engenharia de Materiais (1), Engenharia de Produção (1), Engenharia de Sistemas de Computação (1), Engenharia de Telecomunicações (2), Engenharia Elétrica (4), Engenharia Eletrônica (3), Engenharia Mecânica (4), Engenharia Naval (3), Engenharia Nuclear (1) e Engenharia Química(1).

Vagas na Apae

A Apae Salvador está oferecendo vagas para atuação como Comprador (a) e Técnico (a) em Patologia. Para concorrer às vagas, os currículos devem ser enviados para o e-mail curriculo@apaesalvador.org.br com o nome da vaga pretendida.