Marinha do Brasil abre 900 novas vagas

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas, até o próximo dia 3 de fevereiro, para o concurso público de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros(CPAEAM/2020). Estão sendo oferecidas 900 vagas. Podem participar da seleção brasileiro nato ou naturalizado, do sexo masculino, e com 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no dia 1º de janeiro de 2021. É necessário ainda ter concluído ou estar em fase de conclusão do ensino médio. A seleção prevê uma prova escrita objetiva, com 50 questões, de Português, Matemática, Física, Química e Inglês, inspeção de saúde, teste de aptidão física e um período de adaptação em uma das quatro Escolas de Aprendizes-Marinheiro localizadas em Fortaleza (CE), Recife (PE), Vitória (ES) e Florianópolis (SC), também de caráter eliminatório.As inscrições podem ser feitas no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. A taxa custa R$ 25. Maiores informações pelo telefone (71) 3507-3825.

Remuneração

Após a adaptação é iniciado o curso de formação de marinheiros, com a duração de 48 semanas. Nesse período, os jovens recebem alimentação, alojamento, ajuda para aquisição de uniformes, assistência médico-odontológica e remuneração na forma de bolsa-auxílio, inicialmente de R$1.108,53 e depois de R$1.179,72. Depois do curso os rendimentos chegam a R$1.950,00.

Stone contrata em Salvador e no interior

A Stone, fintech serviços financeiros, tem vagas abertas para Salvador, Jequié, Feira de Santana e Vitória da Conquista. As vagas - para o time comercial - contam com salário a partir de R$ 3.254. Além disso, a empresa oferece vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e auxílio academia. Para se candidatar acesse http://bit.ly/StoneVagas.