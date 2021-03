Marinha realiza entrega de cigarros contrabandeado apreendidos na BA

A Marinha do Brasil concluiu a entrega, nesta segunda(1), a entrega à Receita Federal, de 61,2 toneladas de cigarros, que foram apreendidas da embarcação “Brinco" no dia 20 de fevereiro. A carga foi encontrada durante uma ação de patrulha naval, realizada pelo Navio Patrulha “Guaratuba” nas proximidades de Mangue Seco.



Foram apreendidas 4.081 caixas de cigarros, sem documento fiscal, a embarcação foi escoltada ao Porto de Salvador, onde foi entregue, juntamente com a carga, às autoridades competentes para os procedimentos cabíveis.



Tanto a embarcação quanto a carga ficaram sob a guarda da Marinha do Brasil, desde a sua chegada à capital baiana. A partir do dia 23 de fevereiro, 13 caminhões do Centro de Intendência da Marinha em Salvador, escoltados por militares do Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador, realizaram a entrega da carga à Receita Federal.



Além disso, a embarcação foi notificada pela Capitania dos Portos da Bahia, porque os tripulantes não possuíam habilitação para sua condução, sendo que dois deles não possuíam documento de identificação. Segundo a Marinha, a embarcação apreendida teve como origem o Porto de Belém-PA.