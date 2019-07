Marquise desaba, danifica frente de padaria e destrói carro em Salvador

A marquise de uma casa desabou na madrugada desta sexta-feira (12), na Rua Baixa de Santo Antônio, no bairro de São Gonçalo do Retiro. Na parte de baixo do imóvel funciona uma padaria que costuma ser bastante movimentada. Como ela estava fechada no momento do acidente, não havia clientes no local e ninguém ficou ferido.

Além da via, que foi atingida pela grande estrutura de concreto, um carro que estava estacionado na rua também ficou bastante danificado. O automóvel teve seus vidros quebrados e ficou com a lataria amassada.

De acordo com informações da Defesa Civil de Salvador, uma visita já foi realizada ao local e os engenheiros do órgão avaliam se há risco de novos desabamentos. A remoção dos entulhos será solicitada à Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb).

Até o fim da manhã desta sexta, a marquise caída continuava no local e o estabelecimento seguia fechado.