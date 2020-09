Martagão inicia nova etapa de obras com valores arrecadados em shows de Ivete

A ordem de serviço para a terceira e última etapa das obras do Hospital Martagão Gesteira, em Salvador, foi assinada pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) nesta terça-feira (1º), em solenidade na sede do hospital. Segundo a unidade, desta vez será investido R$ 1,3 milhão nas obras.

Participaram do evento a primeira-dama e presidente das VSBA, Aline Peixoto, o representante do Instituto Ivete Sangalo e sócio da Iesse, Fábio Almeida, e o presidente da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, Carlos Emanuel Melo.

O valor do investimento e os recursos das duas etapas anteriores foram arrecadados por meio de shows beneficentes da cantora Ivete Sangalo, promovidos em parceria entre as VSBA e a Iessi, empresa que administra a carreira da artista.

Segundo o presidente da Liga Álvaro Bahia, entidade mantenedora do Martagão Gesteira, a parceria com o Governo do Estado e com as VSBA possibilitou o investimento da ordem de R$ 5 milhões na instituição, sendo R$ 3 milhões provenientes dos shows beneficentes de Ivete Sangalo.

"Todos esses investimentos têm o objetivo de aumentar a quantidade e a qualidade dos atendimentos realizados aqui no hospital", afirma Melo.

As Voluntárias Sociais já viabilizaram a construção de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, além da reforma e ampliação da enfermaria da oncologia.

"O resultado disso é um aumento considerável no número de atendimentos em oncologia. Em 2019, somente esse hospital foi responsável por 50% de todo o atendimento oncológico para crianças abaixo de 16 anos. Isso é uma comprovação indiscutível e efetiva de que os recursos foram aplicados na sua finalidade principal", acrescenta.

(Foto: Paula Fróes/GOVBA) (Foto: Paula Fróes/GOVBA) (Foto: Paula Fróes/GOVBA) (Foto: Paula Fróes/GOVBA)

(Foto: Paula Fróes/GOVBA) (Foto: Paula Fróes/GOVBA) (Foto: Paula Fróes/GOVBA) (Foto: Paula Fróes/GOVBA)

Das cirurgias oncológicas feitas pelo SUS em pacientes da faixa pediátrica em 2019, o Martagão Gesteira foi responsável pelo maior quantitativo: 44,54%. Se forem analisadas as neurológicas, nas mesmas condições, o hospital realizou a maior parte (31,68%). A liderança nos procedimentos de alta complexidade se repetiu ainda no tratamento em oncologia (49,18%) e na produção de diárias em UTI Pediátrica (20,85%).

Corrente do bem

O porta-voz das VSBA, Gustavo Urpia, explica como foram realizados os shows beneficentes. "Nós começamos um projeto com a Ivete Sangalo em 2015. Fizemos um show para 25 mil pessoas na Arena Fonte Nova. Depois fizemos mais dois eventos no Teatro Castro Alves. Agora nós vamos finalizar a terceira etapa dos investimentos dessa grande parceria, que é uma corrente do bem".

Nesta etapa final das obras, será feito um reforço das medidas de combate a incêndio e princípio de pânico, além de requalificação da fachada lateral do hospital. De acordo com Urpia, durante a assinatura desta terça-feira (1º), foi discutida a possibilidade de realização de novos shows de Ivete Sangalo em benefício do Martagão Gesteira. As informações são da SecomBA.