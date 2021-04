Máscara e distanciamento: academias reabrem após passar um mês fechadas

O jogador de futebol Hugo Sander, 24 anos, disse que estava contando as horas para as academias reabrirem. Desde que as atividades foram suspensas, há cerca de um mês, ele estava treinando em casa. O atleta comprou algumas anilhas e tentou seguir uma rotina de treinos, mas estava agoniado. Por isso, nesta segunda-feira (5), primeiro dia de reabertura das academias, ele correu para malhar.

“Estava treinando em casa, fazendo alguns exercícios que o professor tinha passado usando o peso do corpo e alguns materiais. Não era igual a malhar na academia, mas deu para treinar. Eu estava contando as horas para reabrir. Retomar essas atividades foi uma boa ideia, porque aos poucos e tomando os devidos cuidados a gente pode ir voltando com segurança”, afirmou.

Hugo Sander voltou a malhar depois de 30 dias treinando em casa (Foto: Nara Gentil/ CORREIO)

Sander disse que fazer exercícios de máscara incomodou no início da pandemia, mas que com o passar das semanas foi acostumando com o equipamento. O líder da unidade da Selft do Extra Paralela, Vitor Almeida, onde o jogador estava treinando, contou que o uso do equipamento é indispensável, assim como o distanciamento entre os alunos e a higienização do espaço.

“Reduzimos o quantitativo de alunos por horário para 50% da capacidade, os treinos são feitos por agendamento, e quando chegam à unidade eles têm a temperatura aferida e é feita a higienização das mãos. É fundamental que as academias sejam retomadas. É um espaço que podemos fiscalizar, onde há controle da higienização, do distanciamento e da quantidade de convidados. É essencial essa liberação”, contou.

Vitor Almeida defende que o uso de máscara nos treinos é indispensável (Foto: Nara Gentil/ CORREIO)

As academias receberam autorização do Governo do Estado para funcionar a partir desta segunda (5), mas precisam operar com apenas metade da capacidade, fazer o distanciamento entre os clientes e obedecer às regras de higienização. Por conta do toque de recolher, que entra em vigor a partir das 20h, todas estão encerrando as atividades mais cedo.

Na Alpha Ftiness, no Costa Azul, algumas máquinas foram interditadas com fitas para distanciar os atletas, e as aulas de dança têm marcadores no chão para evitar o contato entre os alunos. O horário de funcionamento foi alterado. Entre às 10h e às 12h, e das 14h às 16h, o espaço fica fechado para passar pela limpeza.

Equipamentos são isolados para evitar contato entre alunos (Fotos: Nara Gentil/ CORREIO)

Cautela

Para muitos alunos que ficaram os últimos 30 dias parados ou fazendo exercícios mais leves em casa a retomada das atividades é o momento de recuperar o tempo perdido, mas os professores alertam que é preciso ter cuidado. O instrutor Victor Hugo Oliveira trabalha na Selfit e contou que pegar leve é fundamental para evitar complicações nesse momento.

“O aluno tem que se recondicionar. Ele precisa fazer um treinamento para voltar a ganhar resistência muscular, principalmente se durante esses 30 dias ele ficou sem se exercitar. Muitos treinaram em casa. Quem fez isso terá uma facilidade e o retorno será mais rápido do que quem ficou completamente inativo durante esse tempo”, afirmou.

Victor Hugo afirma que alunos precisam de um recondicionamento (Foto: Nara Gentil/ CORREIO)

O instrutor disse que mesmo quem treinou em casa durante o isolamento precisa pegar leve no retorno, usar cargas menores para evitar lesões, e depois de alguma semanas terá voltado ao mesmo condicionamento de antes do fechamento.

O coordenador geral da Rede Alpha Fitness, Guilherme Reis, destacou os benefícios da atividade física em tempos de pandemia. Ele contou que fazer exercícios ajuda a combater alguns males provocados pelo isolamento, como a obesidade, o estresse e a ansiedade.

“Estudos já comprovaram os benefícios no exercício contra a covid. Muitas pessoas reclamam de estresse ou estão com grau de obesidade elevada, principalmente nesse momento de pandemia, e a atividade física é essencial. Ela regula o nosso sistema imunológico, ajuda na perda de peso, no controle emocional, e melhora a qualidade do sono. Então, nos permite uma qualidade de vida melhor”, afirmou.

Equipamentos são higienizados para uso (Foto: Nara Gentil/ CORREIO)

Tranquilidade

O movimento de alunos foi tímido nesse primeiro dia de retomada, mas não muito diferente da rotina normal. Os atletas que têm o habito de treinar todos os dias marcaram presença, e como algumas empresas aproveitaram o momento para fazer promoções houve também a matrícula de novos alunos, mas o movimento mais intenso é aguardando a partir de quarta-feira.

A reportagem encontrou uma equipe de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento de Urbanismo (Sedur) em uma das academias. Os fiscais contaram que pela manhã não encontraram irregularidades nos estabelecimentos visitados, mas que flagraram situações de comércios de portas abertas sem autorização, como lojas de rua e barbearias, duas categorias que só podem funcionar a partir de terça-feira. Nesses casos houve interdição.