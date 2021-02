Máscaras podem ser reutilizadas com intervalos e não precisam ser lavadas

Ainda que sejam descartáveis, as máscaras do tipo PFF2 (também chamadas de N95) têm uma vida útil maior do que as cirúrgicas na tentativa de barrar o avanço da contaminação pelo novo coronavírus. Ou seja: não precisam ser jogadas fora depois de terem sido usadas apenas uma vez. Enquanto estiverem inteiras, com elásticos funcionando bem, podem continuar a ser utilizadas, de acordo com o físico Vitor Mori, do Observatório Covid-19 BR.

“Só precisa tomar cuidado para não lavar, não passar álcool e deixar descansando por pelo menos três dias”, ensina ele. “Por isso recomendo você ter alguma de emergência e fazer o uso consciente em espaços de maior risco”, complementa.

Tanto o álcool quanto o sabão degradam o material da máscara. Da mesma forma, não é indicado que ela fique exposta ao Sol por horas. Caso aconteça, o ideal é que não seja por mais do que alguns minutos.

Depois, a máscara pode ser guardada em um saquinho de papel, para descansar por alguns dias. A recomendação é evitar sacos plásticos porque são menos arejados. Mas mesmo com todos esses cuidados, é difícil dizer, ao certo, quantos dias ou meses ela vai durar. A ideia é observar justamente se ainda dá para usar, se não há vazamentos e se o elástico ainda está ajustado.

Em alguns modelos, ele pode ser trocado quando fica frouxo, o que aumenta o tempo de vida - ao menos, em ambientes não hospitalares diretamente ligados ao combate à covid-19.

"Estou usando a última que abri há quase dois meses. Se você usar com parcimônia e tentar reutilizar o máximo que der, não tem problema. Agora, se todo mundo usar a máscara uma vez e depois jogar fora, não tem dinheiro nem produção nacional que aguente. É importante que, para o uso cotidiano, a gente tente reutilizar ao máximo", reforça.