Massacre nos EUA: Kim Kardashian pede liberação de pai preso para funeral de vítima

Kim Kardashian pediu que a Agência Federal de Prisões dos EUA libere o pai de uma das vítimas do massacre na escola em Uvalde, no Texas, para ir ao funeral da filha. No ataque, foram mortas 19 crianças e duas professoras.

Kim postou uma foto da vítima, Eliahana Cruz Torres, de 10 anos, e pediu que o pai dela, Eli Torres, tenha liberdade temporária para se despedir da filha.

"Sua família está desesperadamente esperando que o pai, preso por um delito de drogas não violento, seja liberado temporariamente para que ele possa comparecer. Peço à Agência Federal de Prisões que conceda a libertação temporária de Eli Torres para que ele possa dizer seu último adeus à sua filha. Todo pai merece esse direito", escreveu Kim.

Torres está preso no Kentucky, onde cumpre uma pena de 25 anos por tráfico de drogas. Ele afirmou que gostaria de comparecer ao enterro da filha, mas deve acompanhar a cerimônia por uma transmissão ao vivo.

Preso, o pai contou que se sente culpado pelo que aconteceu com a filha. "Eu poderia ter evitado que isso acontecesse, de alguma forma, como pai, eu poderia ter impedido", disse ele ao The Houston Chronicle.

Kim é bastante envolvida em causas ligadas ao sistema prisional dos EUA. Ela fez campanha em 2018 pedindo clemência a alguns presos condenados à prisão perpétua. Uma das detentas, Alice Maria Johnson, de 63 anos, teve a pena comutada por Donald Trump, então presidente do país.