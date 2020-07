MasterChef Brasil: Baiano Wesley Miranda participa do episódio desta terça (21)

O designer, DJ e cozinheiro baiano Wesley Miranda é um dos competidores do episódio desta terça-feira (21) do MasterChef Brasil. O reality da Band aposta em novo formato em sua sétima temporada com cozinheiros amadores: a cada semana um vencedor será escolhido entre os participantes.

Ao lado de outros sete participantes, ele disputa o prêmio de R$ 5 mil e uma bolsa de estudos na faculdade Estácio.

Após o baiano aparecer nas chamadas do programa e nas redes sociais, alguns famosos já dedicaram sua torcida para ele, entre eles Linn da Quebrada, Pabllo Vittar e Lia Clark.

Wesley também é um dos criadores do coletivo Batekoo, que promove a representatividade de jovens negros periféricos em eventos que celebram ritmos negros como o hip-hop, rap, funk carioca, R&B, trap, twerk, kuduro, e suas vertentes.

Com um formato adaptado, o programa está com novo figurino e o mesmo ‘tompero’. Na linha de frente do reality, seguem a apresentadora Ana Paula Padrão, e os chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin.

Nesta nova fase, são oito participantes e um vencedor a cada episódio. Em duas provas – a primeira delas classificatória – os competidores têm de mostrar o que sabem de forma prática para passar para a segunda etapa.