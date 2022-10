Maternidade realiza mutirão de consultas e exames das mamas gratuitos no próximo sábado (22)

A Maternidade Climério de Oliveira vai realizar um mutirão de consultas e exames das mamas voltado para mulheres acima de 18 anos de idade,

no próximo sábado (22). Serão 50 vagas para consultas com mastologista e exames de ultrassonografia das mamas. Os atendimentos deverão ser agendados por meio do telefone (71) 3283-9269. No dia do mutirão é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão SUS.

As mulheres que tiverem exames anteriores das mamas devem levá-los no dia da consulta e mulheres acima de 40 anos de idade precisam ter um exame de mamografia realizado no período entre novembro de 2021 e outubro de 2022 para agendar o atendimento. O mutirão faz parte da campanha do Outubro Rosa, mês voltado para conscientização e prevenção do câncer de mama. Além das 50 vagas do mutirão, serão atendidas ainda outras 30 mulheres que já realizaram a mamografia na instituição e que precisam passar pela consulta médica especializada.

A Maternidade Climério de Oliveira atende por mês mais de 100 mulheres para consultas com mastologista. A partir dessas consultas, são realizados exames como ultrassonografia mamária, mamografia e punção mamária para complementar o atendimento voltado para a saúde das mamas. No total, são mais de 500 exames e procedimentos por mês, realizados sempre de segunda a sexta-feira, via Sistema Único de Saúde (SUS). Os casos de câncer de mama diagnosticados são encaminhados para os serviços de saúde especializados na rede SUS.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA) e o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o segundo tipo mais comum no Brasil, depois do câncer de pele. É também o que causa mais mortes por câncer em mulheres: no ano de 2020 foram registradas mais de 17 mil mortes decorrentes da doença.

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células anormais da mama, que forma um tumor que tem potencial de invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama, sendo que alguns se desenvolvem rapidamente, e outros, não. A maioria dos casos tem boa resposta ao tratamento, principalmente quando são diagnosticados e tratados no início. Ainda de acordo com o INCA, a estimativa é de que neste ano de 2022 sejam registrados mais de 60 mil casos de câncer de mama.