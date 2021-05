Mateus Claus será o titular no gol do Bahia contra o City Torque

O Bahia terá uma novidade na escalação para o jogo contra o Montevideo City Torque, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com Matheus Teixeira ainda em recuperação de lesão e Douglas em má fase, Mateus Claus irá assumir a meta tricolor.

A informação foi adiantada pelo técnico Dado Cavalcanti, em entrevista ao canal Linha Alta, no YouTube.

"A gente vem conversando que é melhor para o momento. O melhor para agora foi decidido internamente. Na quarta-feira, vou começar com o Mateus Claus", disse.

O treinador explicou que a decisão também tem como objetivo ajudar ao próprio Douglas, que passa por um momento de muitas críticas por parte da torcida tricolor. Na última partida do Bahia, contra o Independiente, o goleiro falhou no lance que gerou o gol do triunfo argentino, pela Sul-Americana.

"A ideia inicial é tomando cuidado para não perder nenhum desses. Claus está em ótimas condições, recuperado da lesão que teve. Vamos aguardar mais para não supervalorizar uma troca de posição que está acontecendo de forma natural. [Douglas terá] um período maior de treinamento, na sombra, saindo um pouco dos holofotes e deixando as coisas acontecerem", afirmou Dado.

O técnico ainda comentou sobre a briga pela titularidade na meta do Bahia. "Temos uma disputa interna muito boa. É uma dor de cabeça agradável porque tenho três goleiros que podem jogar. Antes eu não tinha. A gente tinha o Douglas e ele era muito absoluto, estava muito à frente. Hoje estão no mesmo nível".

O Bahia enfrentará o Montevideo City Torque nesta quarta-feira (26), às 19h15, em Pituaçu. Para avançar na Sul-Americana, o Esquadrão precisa vencer e torcer por derrota do Independiente contra o já eliminado Guabirá em casa. A disputa entre o time argentino e o boliviano será no mesmo dia e horário.