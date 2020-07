Mateusinho lamenta eliminação do Vitória: 'A gente tentou até o fim'

O Vitória bem que tentou - e teve momentos muito bons no jogo contra o Ceará, neste sábado (25), em Pituaçu, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Mas acabou derrotado por 1x0, em gol marcado por Vinícius, ex-Bahia, de pênalti, e deu adeus à competição. O atacante Mateusinho, que entrou no segundo tempo e chegou a mandar uma bomba de fora da área, espalmada pelo goleiro Fernando Prass, lamentou o resultado final.

"Muito triste em ser eliminado. Ainda mais eu, que cheguei agora, sinto muito pelo que aconteceu hoje. A gente tentou até o fim do jogo. O goleiro [Prass] foi feliz ali no chute que eu pude dar. Mas acredito que todos se empenharam ao máximo", comentou o jogador.

Foi a quarta vez que o Vozão se tornou algoz do Leão no Nordestão: já tinha sido o responsável por retirar o rubro-negro do torneio em 2013, 2014 e 2015.

Mas nada de lamentar por muito tempo: o Vitória volta a entrar em campo neste domingo (26), para encarar o Doce Mel, no Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Baiano. Mateusinho quer foco na missão.

"Infelizmente, foi eliminado [do Nordestão]. Mas amanhã já tem uma nova competição, que a gente está lutando para se classificar. E é o campeonato que a gente tem que focar agora e se concentrar, para poder se classificar", falou.