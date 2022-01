Mateusinho rescinde contrato com o Vitória

O atacante Mateusinho não pertence mais ao Vitória. O Vitória rescindiu o contrato com o jogador de 23 anos, que já não fazia parte dos planos do clube e sequer se apresentou para a temporada. O fim do vínculo foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na quarta-feira (19).

Mateusinho tinha contrato com o Vitória até julho de 2023. No acerto da rescisão, o clube baiano manteve 25% dos direitos econômicos do jogador e lucrará em caso de venda futura.

Revelado pela Portuguesa, Mateusinho foi contratado pelo Vitória em 2020. Ele disputou 30 jogos e marcou um gol com a camisa rubro-negra. No ano passado, ele foi emprestado ao ao São Bernardo para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Quando retornou à Toca, entrou em campo apenas duas vezes durante a Série B do Brasileiro.