Matheus Bahia comemora volta por cima no tricolor: 'Esperei o momento certo'

Titular da lateral esquerda do Bahia em boa parte da Série A do ano passado, Matheus Bahia está vivendo uma espécie de recomeço no tricolor. Depois de se tornar a terceira opção do setor na atual temporada, o jogador, aos poucos, está recuperando o espaço no elenco.

Nos dois últimos jogos, Matheus Bahia foi titular do Esquadrão contra Novorizontino e Brusque. Agora, ele planeja emplacar uma sequência para se firmar de vez na equipe.

"Esperei o momento certo. Cada um com seu momento de oportunidade. É o momento certo de poder entrar, ajudar, dar o meu melhor pelo Bahia. Oportunidade que eu precisava, vinha buscando, no dia a dia, para esses momentos", disse o lateral durante entrevista no CT Evaristo de Macedo.

A próxima chance para Matheus Bahia mostrar que tem condições de ajudar o Esquadrão será neste domingo (3), quando o time baiano recebe o Grêmio, às 16h, na Fonte Nova, pela Série B. O rival, aliás, traz boas notícias para o jogador. No ano passado, o lateral anotou um gol no triunfo por 3x1, pela Série A.

"Eu tenho que me firmar a cada jogo. É um jogo importante para a gente. Ficou marcado esse gol que eu fiz, mas é outro ano, outro time. Se eu tiver oportunidade de marcar novamente, vou marcar para ajudar o Bahia", afirmou.

Confiante

O retorno de Matheus Bahia ao time titular aconteceu logo depois do então técnico Guto Ferreira afirmar que o jogador estava sendo preservado das críticas da torcida. Matheus, no entanto, garante que está com a mentalidade forte para suportar qualquer tipo de pressão.

"O mental é o que mais conta. Se você tem mentalidade forte, consegue passar por grandes dificuldades na vida. Manter meu mental forte para poder dar a volta por cima e estar hoje aqui, podendo ajudar o Bahia", disse.