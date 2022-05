Matheus Teixeira sofre lesão no joelho e vai passar por artroscopia

O Bahia sofreu uma baixa no seu elenco. O goleiro Matheus Teixeira machucou o joelho durante um treino e vai passar por uma artroscopia. De acordo com o tricolor, o jogador passou por uma ressonância magnética que confirmou a lesão.

"O Esquadrão informa que o goleiro Matheus Teixeira sofreu uma lesão no joelho durante os treinamentos da semana, conforme constatado em ressonância magnética, e precisará ser submetido a uma artroscopia no local. Desejamos pronta recuperação a um dos heróis da Lampions 2021!", disse o Bahia

Essa não é a primeira vez que Teixeira machuca o joelho. No ano passado, o goleiro sofreu uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo e também precisou realizar uma artroscopia.

Aos 23 anos, Matheus Teixeira se destacou pelo Esquadrão no ano passado, quando brilhou nas disputas por pênaltis da Copa do Nordeste contra Fortaleza, na semifinal, e Ceará, na decisão.

Sem Teixeira, o Bahia conta com três opções para o gol. São eles: Danilo Fernandes, César e Mateus Claus. Nesta quinta-feira (26), o Esquadrão comunicou o empréstimo de Dênis Júnior ao Confiança.