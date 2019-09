Matriarcalidade, beleza e saúde para mulheres no terreiro

(Foto: Divulgação)

Nessa segunda (09), às 18h, o Unzó Maiala (Travessa Padre Domingos de Brito, n° 34, Garcia) lança o projeto Matriarcalidade: O poder das Yabás e a força geradora da vida. Reforçando a ideia de que terreiros de Candomblé são, também, espaços de cura, o movimento propõe espaços de informação e discussão sobre o autocuidado, a saúde reprodutiva e os ciclos dos corpos de mulheres negras (cis e trans) da periferia de Salvador. Isso tudo temperado com o dendê do tradicional caruru de setembro.

O primeiro ciclo do projeto é dedicado a Oxum/Danfalunda, yabá das águas doces, relacionada à fertilidade e a autoestima. “Ao garantir o protagonismo das mulheres, o projeto do Unzó Maiala contribuirá para o resgate das nossas tradições no sentido de promover o autocuidado e a afetividade entre as mulheres, além de potencializar a interlocução entre as gerações do Candomblé e o público externo”, diz Mameto Zumbaraná, coordenadora do evento.

Para participar, não precisa se inscrever. Um quilo de alimento é o que as organizadoras pedem para quem quiser participar do Ciclo Dandalunda, que ainda terá uma segunda etapa no próximo dia 13 (sexta-feira), das 16h às 21h. Nesse dia, acontece uma oficina sobre a auto-observação do ciclo menstrual com as educadoras Laís Souza e Maíra Coelho que, em conjunto com a terapeuta holística Jaqueline de Almeida e a designer Luma Flores, escreveram o Manual de Ginecologia Natural e Autônoma, a ser distribuído na oficina.

Programação:

- I Ciclo Dandalunda

09 de setembro, 18h

Lançamento do projeto Matriarcalidade: O poder das Yabás e a força geradora da vida

Oficina de Maquiagem e Turbante - com filhas do Unzó Maiala

Caruru



13 se setembro, 19h

Abertura com Sanara Rocha - Percussão Feminina

Oficina de Auto-observação - com Maira Coelho e Laís Souza

Oficina de Tranças e Dreads - com filhas do Unzó Maiala

- II Ciclo Nanã

18 de outubro, 19h

Workshop sobre Terapia Menstrual e Círculo de Mulheres - com Carolina Amanda (Yoni das Pretas)

Sobre o terreiro:

O Unzó Maiala (Terreiro Santa Luzia) foi criado há 59 anos, por Mameto Laura Mêrces (Mataracira). Com o falecimento da Ialorixá, em 2000, a casa ficou um ano de luto. Em dezembro de 2001, o terreiro voltou a abrir e, depois dos devidos rituais, foi feito o comunicado da sucessão do cargo de Mameto do Unzó Maiala: a sucessora seria sua neta, Laura Juliana.

No dia 19 de dezembro de 2001, o Unzó Maiala reiniciou suas atividades e vem, ao longo desses anos, desenvolvendo atividades lúdicas, culturais e sociais, com objetivo de desenvolver projetos que resgatem e consolidem a tradição da cultura afro-brasileira na comunidade.