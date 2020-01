Matrículas na rede municipal de ensino começam nesta segunda-feira (6)

Começam nesta segunda-feira (60 as matrículas para novos alunos no Ensino Fundamental da rede pública municipal. Para facilitar o processo, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) escolheu uma data para cada grupo de estudantes.

Nesta segunda (6), por exemplo, poderão se matricular apenas alunos oriundos de escolas comunitárias, filantrópicas e confessionais que têm convênio com a Smed, além daqueles que estudam em escolas privadas credenciadas pelo projeto Pé na Escola.

Já na terça (7), serão recebidos os estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou com altas habilidades/superdotação. Os demais interessados em se matricular no 1º ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos I, devem se matricular na próxima quarta-feira (8).

Aqueles que pretendem cursar o 2º ou 3º anos do Ensino Fundamental deverão se matricular na próxima quinta-feira (9), enquanto os alunos que irão para o 4º e 5º anos devem se matricular na sexta (10). Ao todo, são 335 escolas da rede que oferecem o Ensino Fundamental.

Para fazer a matrícula, é necessário que o estudante maior de 18 anos ou seu responsável vá a qualquer instituição de ensino da rede municipal, das 8h às 17h, levando certidão de registro civil ou RG, CPF, comprovante de residência, cartão de saúde, duas fotos 3x4 e histórico escolar (quando se tratar de alunos do 2º ano do Ensino Fundamental ou do Tempo de Aprendizagem II da Educação de Jovens e Adultos). Segundo a Smed, apenas em casos excepcionais o atestado de escolaridade será aceito em substituição ao histórico escolar.

“Esse é um momento muito importante para a organização do ano letivo. É o primeiro contato realizado entre a escola e a comunidade. É um momento de acolhimento e de confiança recíproca. Todo o nosso planejamento tem como objetivo prestar um bom atendimento às famílias. A Prefeitura está preparada para atender a demanda dos estudantes e seus responsáveis em todas as escolas”, disse Joelice Braga, diretora pedagógica da Smed.