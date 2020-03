Maurício Ramos tem lesão confirmada; não há prazo para retorno

O Vitória tem uma baixa por tempo ainda indeterminado. O zagueiro Maurício Ramos teve lesão confirmada e vai desfalcar o rubro-negro. Capitão do time principal neste começo de temporada, o jogador de 34 anos lesionou parcialmente o ligamento colateral do joelho direito. Ele passará por tratamento conservador e os médicos do clube preferiram não dar prazo para retorno aos gramados.

Maurício Ramos se machucou na oitava partida com a camisa do Vitória, durante o primeiro tempo do empate em 1x1 com o ABC, na Arena das Dunas, em Natal, no último domingo (8), em partida válida pela Copa do Nordeste. Na ocasião, ele foi substituído por John.

A baixa fez com que o zagueiro Carlos, revelado nas categorias de base do Vitória, voltasse a treinar com o elenco principal, comandado por Geninho. O prata da casa vinha sendo titular no time de aspirantes, treinado por Agnaldo Liz, que representa o Leão no Campeonato Baiano.

O time principal do Vitória volta a campo na quinta-feira (12), às 19h15, no estádio Castelão, em Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil.