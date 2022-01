MC Soffia abre os trabalhos em 2022 apostando no pagode da Bahia

Rapper e multiartista, Mc Soffia decidiu apostar no pagode baiano. À meia-noite da próxima segunda-feira (17), ela lança o single "Tô de Moto" nas plataformas de streaming e às 12h do mesmo dia sai o clipe pela Vevo. Ela diz que quer iniciar o ano com toda a força e se desafiando em um novo ritmo. A música tem produção musical de Trimox, que também participa do single.

MC Soffia afirmou gostar dos desafios que a profissão dela impõe e sempre está escrevendo alguma letra nova. Além disso, ela conta rindo que, para desespero da mãe, canta todas elas para a parceira de vida ouvir em primeira mão.

'"Os ritmos afro brasileiros fazem parte minha história de vida. O Trimox já tinha feito a produção musical "Meu Lugar de Fala" e a mistura de ritmos deu muito certo, então estamos repetindo a dose em 'Tô de Moto', mas pensando no ritmo de verão"', disse a rapper.

O clipe “Tô de Moto” foi gravado em Itupeva, interior de São Paulo, na Pista Kalango Cego, com participação das bailarinas da equipe Mc Soffia, mulheres do motocross da região, do Rio de Janeiro veio uma artista circense para manusear a bandeira de largada, direção de Gabriel Riccieri.

Às vésperas de completar seu aniversário de 18 anos, no dia 22 de fevereiro, MC Soffia continua sendo uma menina preocupada com as questões sociais. Mesmo sendo uma música leve, com um ritmo dançante, existe uma intenção de destacar a presença das mulheres em todos os setores da sociedade.