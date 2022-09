MC William do Borel é preso após se apresentar no Rock in Rio

O funkeiro William Santos Souza, o MC William do Borel, de 50 anos, foi preso na noite de domingo, 4, no Rock in Rio, logo depois de se apresentar no Espaço Favela com o cantor Buchecha. Ele foi preso por agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil, sob a acusação de tráfico de drogas.

O artista já havia sido preso há dez anos, no Paraná, também por suspeita de tráfico. Na ocasião, foi acusado de transportar dois quilos de maconha dentro de um ônibus.

"O homem foi alvo de mandado de prisão em decorrência de condenação por tráfico de drogas, expedido pela Justiça Estadual de Curitiba/PR", informou a Polícia Federal em comunicado. "A prisão foi realizada neste domingo, 04/09, após o show do cantor em um dos palcos do Rock in Rio, para que a programação do festival não fosse afetada. O mandado foi cumprido pela equipe da Polícia Federal presente no evento, que manteve o alvo sob vigilância até efetuar a prisão. "

Nos anos 90, William do Borel fazia dupla com o MC Duda, com quem emplacou sucessos como Rap do Borel, Rap da Gata, A de Abalou, Rap da Morena, entre outros. Ele chegou a gravar com o cantor Lulu Santos.