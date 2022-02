ME Ateliê da Fotografia celebra 20 anos com lançamento de exposição

Para marcar os 20 anos do mais cultural e tradicional calendário da Bahia, acontece no próximo dia 22 de fevereiro, a partir das 20h, no ME Ateliê da Fotografia - Ladeira do Boqueirão, n.6, Santo Antônio Além do Carmo, o lançamento da 20ª edição do Calendário M.E. Ateliê da Fotografia.

Com fotografia e curadoria do fotógrafo e artista plástico Mário Edson, o calendário 2022, intitulado ‘Esperançar’, traz doze imagens de edições e projetos que marcaram os anos, com o objetivo de manter viva a memória da cultura e das riquezas da Bahia.

O calendário, idealizado e organizado por Mário Edson, conhecido como o fotógrafo atento e sensível, que já apresentou a Bahia e o mundo através de suas lentes, entre imagens de espetáculos, paisagens urbanas e o cotidiano da cidade, neste ano faz o resgate de momentos importantes.

O fotógrafo conta que a 20ª edição do calendário apresenta temas desenvolvidos ao longo desses 20 anos, como forma de celebrar os trabalhos realizados anteriormente. “As fotos foram escolhidas baseadas nos projetos executados ao longo desses anos, ou seja, teremos material dos 19 calendários que antecedem ao novo, e mais de alguns outros projetos feitos neste mesmo período”, destaca.

Mário revela ainda que para celebrar em grande estilo as duas décadas do calendário, o texto de apresentação será assinado pelo historiador e arquiteto Francisco Senna, o Dr. em artes cênicas, dramaturgo e professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA) Gil Vicente Tavares e a produtora cultural Conceição Paiva, e distribuído gratuitamente durante o lançamento, para convidados.

O curador explica que a nova edição recebe o nome de Esperançar por causa do momento que estamos vivendo. “Poeticamente essa palavra significa esperança por dias melhores, batalhar por melhores dias, acreditar que as coisas irão mudar. Significa um respiro, uma espécie de bálsamo de esperança para as pessoas”, frisa.

O fotógrafo adianta que neste ano a ideia é fazer uma retrospectiva, e neste projeto costura os temas trabalhados ao longo dos 19 anos. “O objetivo é mostrar a unidade do conjunto dos trabalhos que foram realizados, os regionais, nacionais e internacionais. Então é uma mistura de temas onde todos eles convergem para um só foco, preservar os costumes, a nossa riqueza e cultura, tanto local e regional, portanto universall”, fala.

Mário revela que a data não foi escolhida por acaso. Em suas pesquisas percebeu que 22 do 02 é o número 2002 ao contrário e, a soma destes números fecha em 6, o que significa criatividade, inovação e amor. “Como o Ateliê da Fotografia tem como número seis no endereço, achei bacana que toda essa história fizesse um passeio por essa questão de numerologia. Inclusive o horário de lançamento, 20h, é baseado no número 2”, conta.

Feliz com mais um ano consolidado, o fotógrafo fala que cada lançamento do calendário representa a sua contribuição para que os hábitos de um povo e as histórias sejam preservadas. “Quando escolho um tema é porque percebo que ele precisa ser reverberado, preservado e multiplicado, como escolhi a cada ano. Cada tema tinha um viés específico ao lançar foco direcionado”, completa.

Exposição Esperançar

Em paralelo ao lançamento do calendário, no dia 22 acontece a abertura da exposição Esperançar, com imagens do fotógrafo e artista plástico Mário Edson, que homenageia música, teatro e dança, portanto os “operários da arte” e apresenta imagens de artistas que contribuíram com o entretenimento durante a pandemia da Covid-19.



Na exposição o público pode conferir 24 imagens de projetos e mostras passadas e mais 85 fotos de shows, espetáculos teatrais e dança. As fotografias selecionadas para compor o acervo são autorais e mostram o trabalho do fotógrafo com nomes internacionais e nacionais.

Entre os artistas homenageados estão a cantora nigeriana Sade Adu, o ex-Beatles Paul McCartney, o cantor norte-americano Bobby McFerrin, além de cantores brasileiros, como Marisa Monte, Adriana Calcanhotto, Tiago Iorc, Paulinho da Viola, entre muitos outros.

Aberta ao público a partir do dia 24 de fevereiro, até 22 de março, de quinta-feira a domingo, das 15h às 19h, a exposição segue o “Protocolo Setorial” da Prefeitura de Salvador, com distanciamento social, uso de máscara e exigência do certificado das duas doses da vacina contra o covid-19.